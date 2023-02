"Aggiustamenti possibili solo se il sindaco sarà disonibile ad ascoltare". CambiaMenti attacca sulla ztl e si associa alle polemiche. "Noi avevamo fin dall’inizio denunciato che la consultazione con i cittadini e con i commercianti era stata assolutamente insufficiente; che alcuni problemi, come l’insufficienza dei parcheggi e la mobilità delle persone residenti nel centro storico, in particolare anziane, non erano nemmeno state considerate – dice Manola Guazzini –. Ora c’è la rivolta non solo dei cittadini residenti, ma anche dei commercianti a vantaggio dei quali l’iniziativa era stata pensata e delle loro associazioni, anche quando i dirigenti di queste associazioni sono dirigenti ed ex amministratori del Pd". "Ed è naturale che sia così, perché nella stagione invernale non c’è una particolare spinta ad utilizzare gli spazi aperti all’esterno degli esercizi – aggiunge Guazzini –, perché i lavori previsti nel centro storico ridurranno ulteriormente la disponibilità di posti auto, perché il fatto che siano fioccate non solo un’enorme quantità di multe, ma anche di multe doppie prese sia in entrata che in uscita dai varchi elettronici nell’ambito della stessa giornata, ha rappresentato un potente disincentivo a venire a San Miniato dopo le 19".