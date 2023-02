"Tribunale? Per noi il riferimento resta Pisa"

Il "Cuoio" non è unito sul progetto dell’istituzione del tribunale di Empoli. I sindaci di Castelfranco e Montopoli la pensano diversamente al sindaco di San MIniato, Simone Giglioli, e vedono Pisa il punto di riferimento per i loro territori. "È un tema complicato che riguarda riorganizzazione e sviluppo dell’articolazione giudiziaria, una questione assai delicata – dicono Gabriele Toti e Giovanni Capecch i–. Rispetto alla posizione che viene assunta dai sindaci dell’Empolese Valdelsa, condividiamo, dal loro punto di vista, l’importanza di offrire maggiori servizi sul territorio e, in questi termini, riteniamo strategico impegnarsi a fondo per l’ottenimento del tribunale di Empoli".

"Vorremmo chiarire che i Comuni di Castelfranco e Montopoli inon hanno mai assunto alcun atto deliberativo, nemmeno di mero indirizzo politico su questo argomento. La questione è stata oggetto di confronto in varie occasioni, ma non siamo mai arrivati ad un atto deliberativo finale – aggiungono – Per quanto ci riguarda, siamo molto perplessi sul fatto che i cittadini dei Comuni di Castelfranco e Montopoli debbano avere come proprio riferimento territoriale il tribunale di Empoli". "Ritiamo che il territorio del Valdarno debba essere inquadrato in un ragionamento comprensoriale all’interno dell’area pisana e, in un’ottica più ampia, con la Costa della nostra regione, con cui si condividono molti aspetti sociali, culturali ed economici – aggiungono –. Abbiamo a suo tempo condiviso la scelta di far parte della Asl Toscana Centro, volendo mantenere l’unità dell’indirizzo dei nostri Comuni in ambito sanitario per costituire insieme la Società della Salute Empolese, Valdarno Valdelsa. È una scelta consapevole, soppesata e condivisa, dopo una lunga riflessione, sapendo bene che sia Castelfranco che Montopoli sarebbero stati comunque, in qualsiasi scelta, territori di confine".

"Rimanendo nell’ambito legato alla giustizia, in una logica di condivisione di obiettivi assunti a livello territoriale, abbiamo sostenuto la permanenza del Giudice di Pace a San Miniato perché riguardava direttamente il più grande comune del Valdarno. E siamo tutt’ora convinti che sia stata la scelta giusta, perché in un’ottica comprensoriale così deve avvenire – concludono i sindaci –. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’articolazione giudiziaria, la questione è ben diversa e deve tenere conto di equilibri e elementi d’interesse più ampi: a nostro avviso i Comuni di Castelfranco e Montopoli, inseriti nel Valdarno, dovrebbero essere orientati per i propri servizi verso la zona della Costa Toscana". Anche se San MIniato, il Comune più grande del Cuoio, "guarda" a Empoli.

Carlo Baroni