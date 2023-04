Trentenne fermato con lo spray al peperoncino

VALDERA-CUOIO

Paura al Bistrò Vivo per un uomo di 30 anni in stato di agitazione che inveiva contro le persone. Sono dovuti intervenire i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia cittadina per riportare la calma. Ma non è stato semplice perché appena ha visto i militari, il trentenne ha iniziato a inveire anche contro di loro e a pronunciare frasi ingiuriose fino addirittura a cercare di aggredirli. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo usando lo spray al peperoncino. Il trentenne è stato poi trasportato all’ospedale di Pontedera, visitato e dimesso. Passato il pericolo dell’aggressione, i militari dell’Arma hanno provveduto alla identificazione e alla denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

A Ponte a Egola, i militari carabinieri, hanno arrestato e trasferito al Don Bosco un 69enne italiano, residente nel territorio di San Miniato e già ai domiciliari. Gli vengono contestati, dal Tribunale di Palermo, rapina, ricettazione, porto abusivo di armi, reati commessi a Palermo dal 2007 al 2010.

A Santa Croce i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 43enne di nazionalità albanese, residente a Santa Croce. L’uomo deve scontare 5 anni di reclusione per spaccio (reato commesso a Vipiteno). E’ stato portato in carcere a Pisa.