Trekking, direzione Teatro del silenzio

Un trekking che, da Lajatico, si snoderà alla Rocca di Pietracassia fino al teatro del Silenzio. L’escursione è in programma domenica 16 aprile con ritrovo alle 9 alarcheggio del ristorante da Pasquino a La Sterza. Partendo da Lajatico, il tour arriverà all’imponente e antica Rocca di Pietracassia per poi ripartire in un anello immerso fra le verdi colline che condurrà al sancta sanctorum della musica, il teatro del Silenzio, divenuto importante meta turistica e tappa obbligatoria per visitatori locali, nazionali e internazionali. L’evento è organizzato dal Cai Fivizzano. Per prenotazioni: [email protected]