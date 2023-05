Tre venticinquenni su un furgone con oggetti per scassinare le porte

SANTA CROCE

Tre ragazzi, tutti sotto i 25 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri a bordo di un furgone Ducato carico di chiavi modificate, grimaldelli, cacciaviti e un grosso tronchesino. I tre – tutti di origine albanese, di fatto senza fissa dimora e due con precedenti – non hanno saputo, nè potuto, dare spiegazioni plausibili sul possesso degli attrezzi. Nessuno, infatti, fa lavori che possano essere riconducibili al trasporto degli stessi attrezzi che, peraltro, erano nascosti nell’abitacolo del Ducato. Per questo motivo i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa per il possesso di chiavi modificate e grimaldelli.

L’operazione ha visto impegnati i militari dell’Arma della stazione di Santa Croce e della compagnia di San Miniato durante un servizio dinamico nel territorio di competenza della compagnia di San Miniato, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione. E’ facilmente immaginabile, oltre che plausibile, che i tre stessero girovagando in zona – le vie di un’area residenziale del comune di Santa Croce – con l’obiettivo di commettere furti in abitazione.

Nascosti nel furgone, durante la perquisizione immediata, i carabinieri hanno trovato un tronchese di 90 centrimetri, un piede di porco, un seghetto, un cacciavite e delle chiavi passepartout. Un armamentario, come detto, che i tre non hanno saputo giustificarne il possesso e il trasporto. Accompagnati in caserma a Santa Croce, dopo l’identificazione e ulteriori accertamenti tramite la banca dati nazionale delle forze dell’ordine, i tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Pisa. Sono tre, tutti sotto i 25 anni. Il furgone, stando agli accertamenti compiuti dai carabinieri, era in regola con i documenti di proprietà e l’assicurazione.

g.n.