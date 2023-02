SANTA MARIA A MONTE

Le parrocchie di Montecalvoli, San Donato e Santa Maria a Monte si apprestano ad accogliere i nuovi sacerdoti: il parroco don Sunil e il viceparroco don Patrizio. Tre i momenti che coinvolgeranno l’Unità pastorale Montecalvoli-San Donato-Santa Maria a Monte. Domani, giovedì, alle 21,15 e venerdì alla stessa ora a San Donato, ci saranno due momenti di preghiera con i due sacerdoti. Domenica alle 16 accoglienza di don Sunil e don Patrizio in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte e alle 16,30 santa messa di ingresso del parroco e del viceparroco presieduta dal vescovo Andrea. A seguire ci sarà una conviviale nei locali di Cristo Salvatore a Ponticelli. Dalle 15 alle 16 e alla fine della messa di domenica 12 sono attivi bus navetta dallo stadio e dalla chiesa di Ponticelli da e per il centro storico per favorire il parcheggio delle auto.