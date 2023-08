Tre mesi da sindaco Del Grande e gli obiettivi "Il turismo tra le priorità Le potenzialità ci sono"

di Carlo Baroni

SANTA MARIA A MONTE

Da quasi tre mesi, Manuela Del Grande, è passata da vice sindaco a sindaco. Un tempo breve, per ora, sufficiente tuttavia per fare un primo bilancio soprattutto su qual è la Santa Maria a Monte da progettare e realizzare.

Sindaco, come sono state queste prime settimane, e su quali interventi si è concentrata la sua amministrazione?

"Abbiamo terminato alcune opere che erano state programmate dall’amministrazione precedente, della quale, mi preme ricordarlo, io stessa facevo parre. Nello specifico abbiamo realizzato il parco giochi alle Cinque Case, e tre aree a verde a Ponticelli, tutte lungo la via Usciana. Si tratta, in quest’ultimo caso, di spazi importanti e di opere che l’amministrazione ha portato all’obiettivo con finanziamenti regionali".

Ma è da settembre che arriveranno a dama altre operazioni attese?

"Entro la fine del prossimo mese avremo la passerella sull’Usciana, altrimenti si sforeranno i tempi di consegna. Ed entro la fine dell’anno concluderemo il piano terra, ovvero la prima parte, del Centro 0-120 che è un’opera alla quale noi teniamo molto".

Di cosa si tratterà?

"Sono le ex scuole di via San Sebastiano che, all’epoca dell’amministrazione Turini, furono messe dentro il progetto del project financing per la realizzazione di case a schiera. Un progetto, lo ricordo, al quale io stessa fui fermamente contraria. Tramontato senza esito quel progetto è iniziato un nuovo cammino, non semplice e piuttosto lungo. Quello di una riconversione a fine sociali della struttura che si chiamerà appunto 0-120 perché, idealmente, vuol essere uno spazio per tutti, dai piccolissimi agli anziani, i giovani, i ragazzi: un luogo di socializzazione, incontro, creatività, con sale comuni e strutture per tante iniziative".

Poi ci sono anche altri cantieri

"Mi piace citare l’inizio dei lavori per la nuova Rsa, che non è un’operazione del Comune, ma della Fondazione Madonna del Soccorso. Nascerà a Cerretti. Una nuova realtà che arriverà a qualificare il territorio".

Quali gli obiettivo che lei si è posta più a medio termine?

"Sicuramente una spinta al turismo. Siamo, e resto convinta che il centro storico e Montecalvoli abbiamo tantissime potenzialità. Insieme alle associazioni di categoria e con fondi propri dell’amministrazione, abbiamo intenzione di investire su questo fronte, arricchendo il territorio con tanti eventi. Anche il Borgo che Vorrei va rivisto: un bel progetto, ma il Covid ha pesato molto e c’è da potenziarlo e rilanciarlo di nuovo".

Con quali obiettivo?

"Chi soggiorna sul nostro territorio ne sfrutta la posizione strategica, la vicinanza al mare e alle città d’arte come Pisa, Firenze e Volterra. E magari non visita le bellezze di Santa Maria a onte perché non le conosce. Noi vogliamo arrivare al punto che i nostri musei, il parco archeologico, i sotterranei e le altre risorse, sono conosciute e motivo di attrazione. Ecco perché investiremo sia sulla promozione che sul decoro urbano cercando di trovare nel bilancio le giuste risorse. Ma procederemo anche al’efficientamento dell’illuminazione pubblica con lavori per 90mila euro, e siamo alla fase finale della gara d’appalto per il quarto lotto di piazza della Vittoria".

Ci sono segnali incoraggianti?

"Recentemente hanno aperto una nuova pizzeria e due case vacanze. Qualcosa vorrà dire".