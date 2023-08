Tre ladri in fuga da una casa Si lanciano dalla finestra Uno cade e viene acciuffato

di Gabriele Nuti

Tre ladri sono stati scoperti in un’abitazione in pieno centro, a Pontedera. Per scappare ai carabinieri si sono lanciati da una finestra del primo piano. Due sono riusciti a fuggire. Il terzo, che cadendo si è fatto male a una caviglia, è stato bloccato e arrestato. E’ successo ieri mattina poco prima dell’alba, a ridosso di piazza della Concordia, una delle zone più centrali e frequentate della città.

L’uomo, un trentottenne di origine georgiana, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri e nella mattinata di ieri, prima di essere trasferito in tribunale a Pisa per l’udienza per direttissima, si è fatto accompagnare al pronto soccorso lamentando dolori al piede. In ospedale è stato sottoposto alle cure del caso e poi dimesso.

Il georgiano è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione. Gli altri due, quasi sicuramente suoi connazionali, sono ricercati in tutta la zona. A far scattare l’intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia e della stazione di Cascina, è stata una telefonata di un residente nella stessa zona che ha sentito rumori provenire dalla casa presa di mira dai malviventi. Sapendo che i proprietari sono fuori in questo periodo per le ferie estive, ha subito pensato ai ladri e ha telefonato al 112. L’intervento dei militari dell’Arma è stato veloce e ha fatto in modo che i tre ladri non siano riusciti a portare a termine il furto.

Come detto, per scappare ai carabinieri si sono buttati giù dal primo piano. Due, scavalcando anche una recinzione, sono riusciti a scappare, il terzo è stato bloccato. I tre erano già riusciti a entrare nella casa e si stavano appropriando di soldi e oggetti di valore. La refurtiva è stata abbandonata nelle pertinenze della stessa abitazione. Il giudice, al termine dell’udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto del trentottenne georgiano e disposto il rinvio del processo.