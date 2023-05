Travolto mentre passeggia Tragedia in via Montevisi

Una strada secondaria, sostanzialmente di campagna, nelle vicinanze del tiro a segno, via Montevisi a Pontedera. E’ qui che ieri sera, poco dopo le 21, si è consumata una tragedia: un’auto ha travolto due pedoni, uno dei quali è deceduto. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Da quanto abbiamo appreso la vittima stava camminando insieme a un amico in via Montevisi. Si tratta di uomo di poco più di 50anni.

La persona che era con lui – classe 1973, residente a Pontedera – è finita in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. Sul luogo della tragedia sono intervenuti con tempestività i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 di Pisa, l’automedica e due ambulanze, oltre i carabinieri che conducono gli accertamenti di rito e di legge. Quando sono arrivati i soccorsi il paziente era già in arresto cardiaco e il medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma le manovre sono risultate vane. In fase di ricostruzione ci sono la dinamica e le circostanze di luogo e di tempo del sinistro dalle conseguenze drammatiche: tra queste, probabilmente anche la strada e le condizioni di visibilità nel punto dell’impatto. Misurazioni, rilievi, e riscontri, uniti alla testimonianza del ferito che si trovava con la vittima, potranno dare un copione alla tragedia.

Per risalire all’investimento dagli esiti mortali di un pedone a Pontedera bisogna andare al 2016 quando in via Vittorio Veneto c’era la festa per l’apertura di un locale: quella sera una macchina travolse una giovane barista della zona, che si trovava all’inaugurazione del pub con alcuni amici. La giovane morì in seguito alle gravissime ferite riportate e la sua morte riempì di lacrime la città. Il ragazzo alla guida del mezzo che l’aveva investita è già stato giudicato dal tribunale di Pisa. Due anni prima, nel 2014, a perdere la vita, fu un 35enne in viale della Repubblica a Pontedera, dove un uomo alla guida di un’auto perse il controllo del veicolo e finì contro un’auto in sosta, investendo anche un pedone. Il 35enne rimase schiacciato tra le due auto e venne trasportato in condizioni gravi all’ospedale Lotti dove morì poco dopo. Anche questa fu una tragedia che sconvolse la città. Per quanto riguarda l’incidente avvenuto questa notte, appunto, la dinamica è ancora sotto la lente dei militari dell’Arma della compagnia di Pontedera.