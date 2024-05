Travolto da un’auto pirata Gravi traumi e fratture per un tecnico di 43 anni

Pontedera, 24 maggio 2024 – Un tecnico è stato investito da un’auto pirata mentre stava effettuando un intervento all’esterno di una casa in via Quadrelle a Pardossi, nel comune di Pontedera. Loriano Fiochi, 43 anni, tecnico delle telecomunicazioni della ditta MC Impianti, ha riportato microfratture alla gamba destra e una distorsione alla gamba sinistra. E’ stato ricoverato in ospedale a Pontedera per essere sottoposto ad accertamenti e alle cure del caso e poi dimesso. Ma dovrà stare fermo per diversi giorni perché per consentire la ricomposizione delle microfratture della gamba destra i medici l’hanno immobilizzata con il gesso. Ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

"Stavo lavorando a una centralina, all’esterno di una casa di via Quadrelle per la riparazione di un guasto – racconta Loriano Fiochi – Erano le 15,45 di martedì scorso, 21 maggio. A un tratto un’auto mi ha investito in pieno salendomi su tutte e due le gambe. Ho sentito subito un dolore atroce e appena mi sono voltato ho visto l’auto, di colore bordeaux, ferma una cinquantina di metri più avanti. Ho pensato che il conducente si fosse fermato per tornare indietro a vedere cosa mi ero fatto e per questo, sinceramente, non ho pensato a prendere il numero di targa. Invece, dopo alcuni secondi, ha ingranato la prima ed è ripartito".

A tutti gli effetti, quindi, si è trattato di un incidente causato da un pirata della strada, con lesioni che quasi sicuramente supereranno i trenta giorni. Per la ricerca dell’auto e l’individuazione del conducente potrebbero essere utili le telecamere di videosorveglianza, anche private, che si trovano nella zona. Ma sono importanti, fondamentali, anche eventuali testimoni. Per questo motivo lo stesso Loriano Fiochi e la sorella hanno lanciato un appello su facebook affinché se qualcuno ha assistito all’incidente o si è trovato a transitare in quella zona subito dopo, possa aiutare a risolvere il caso.

"Nella giornata di martedì 21 maggio, intorno alle ore 15,45 in via delle Quadrelle a Pardossi – si legge nel messaggio di Fochi – mentra stavo lavorando per aggiustare un guasto ad una linea telefonica, sono stato travolto da un’auto proveniente da via del Fosso Nuovo, che, passando sopra le mie gambe, mi ha procurato delle gravi lesioni fisiche. L’auto in questione ha rallentato, ma non si è fermata per prestare soccorso e si è dileguata. Se qualcuno ha assistito all’accaduto, o ha informazioni da darmi per risalire all’autore di questa grave omissione è pregato di contattarmi".