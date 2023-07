Tratufo, le nuove regole "Un punto d’incontro"

Approvata la nuova legge sui tratufi. Novità che interessano da vicino le colline sanminiatesi, una delle terre toscane più vocate alla raccolta dei diamante della tavola. L’intervento legislativo - si apprende, ha l’obiettivo di adeguare le norme alle nuove esigenze del settore e al mutato contesto normativo. In particolare, nella proposta di legge si chiariscono i ruoli della Regione e dei Comuni; si definiscono meglio le modalità e i luoghi dove esercitare le attività di cerca e raccolta dei tartufi; si aggiorna il calendario di raccolta ai nuovi cambiamenti climatici, ferma restando la finalità di tutela e conservazione delle aree tartufigene. Inoltre si introduce per il conseguimento dell’idoneità alla cerca e alla raccolta un percorso formativo con esame finale. E, tra altri aspetti, si introduce il nuovo istituto dell’area addestramento cani da tartufo. "Il nostro obiettivo– commenta il consigliere regionale Andrea Pieroni – è stato quello di raggiungere un punto di incontro tra i diversi soggetti e le varie tradizioni che nei territori agiscono. È stato un lavoro intenso e complesso, lungo e articolato, tante sono state le osservazioni, le sollecitazioni e le proposte pervenute dai diversi attori in campo".