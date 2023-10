Trattativa Piaggio, buon avvio. I sindacati puntano sul salario. Pesa il futuro internazionale

Sembra partire con il piede giusto la trattativa in casa Piaggio per il rinnovo del contratto integrativo. Un confronto che si è aperto ieri mattina al Museo Piaggio dove al tavolo, con i rappresentanti dei sindacati, si sono seduti anche il presidente, Matteo Colaninno, e dell’amministratore delegato, Michele Colaninno. Un’occasione per “presentarsi“ tra le parti dopo la scomparsa del presidente Roberto Colaninno. Una presenza che "attesta l’importanza che il gruppo Piaggio riconosce alle relazioni sindacali, che in effetti in questi anni hanno rappresentato una risorsa comune per affrontare e superare notevoli difficoltà" scrivono in un documento congiusto Fim Fiom Uilm. "Non solo abbiamo evitato nelle fasi di crisi il rischio di esuberi, ma siamo riusciti in quelle di crescita dei volumi produttivi a concordare percorsi di stabilizzazione per molti lavoratori precari –

Come sindacato abbiamo ribadito le richieste contenute nella piattaforma rivendicativa, da quelle salariali di incremento del premio di 1.200 euro annui, a quelle normative, che vanno dal miglioramento dell’ambiente di lavoro al confronto sull’inquadramento e alla formazione professionale, dall’organizzazione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dalle trasferte alla sicurezza sul lavoro. Piaggio ha dichiarato la sua disponibilità a iniziare un confronto sulla piattaforma, ma ha sottolineato che i prossimi anni saranno prevedibilmente molto difficili per l’economia e il mercato internazionali". La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi incontri programmati per il 22 novembre e l’11 dicembre. E sembra intenzione dei sindacati di premere sull’acceleratore per arrivare velocemente a un accordo.

"La direzione aziendale è stata estremamente prudente nel sottolineare che lo scenario economico atteso è difficile, prevedibilmente il mercato europeo e globale sarà in difficoltà – commenta il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco – Come sindacato abbiamo ribadito che alcuni temi sono ineludibili, a partire da quello salariale".