Trasportarono droga Condanne fino a 7 anni

La corte d’appello di Firenze aveva mitigato le pene rispetto al primo grado. Quel pronunciamento ora, alla luce del rigetto del ricorso da parte della corte di Cassazione, diventa definitvo. Una vicenda, questa, con al centro la droga: tre soggetti accusati di concorso nella detenzione, trasporto ed importazione di strupefaciente nascosto all’interno di un’auto. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pisa nel 2021, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Toska Radvis, Vellku Ermal e Maloku

Ervin colpevoli condannando Toska e Maloku alla pena di nove anni di reclusione e cinquantamila euro di multa ciascuno, Velku alla pena di 8 anni di reclusione e quarantamila euro di multa. Lo scorso anno la Corte d’appello di Firenze ha rideterminato la pena nei confronti di Toska Radvis e Maloku Ervin in sette anni

di reclusione e 50mila euro di multa ciascuno, e in sei anni di

reclusione e 40mila euro di multa nei confronti di Velleku Ermal. La difesa per quest’ultimo e per Ervin Maloku, aveva sottolineato ai giudici di legittimità che nella sentenza "non vi é alcuna motivazione circa la coscienza e volontà in capo all’imputato della quantità di stupefacente detenuta dai correi".

C. B.