Tramonta la festa del commercio A rischio anche la fiera di San Luca

Sempre più eventi dedicati ai motori mentre rischiano di saltare anche per quest’anno le più tradizionali Festa dei commercianti e l’Expo della Fiera di San Luca di ottobre. Mentre tra i commercianti di Pontedera si sta cercando di ridare vita al Centro Commerciale Naturale, con nuove idee e nuove risorse, anche per quest’anno la Festa del commercio rischia di saltare. O meglio, al momento non si farà. L’amministrazione comunale aveva infatti proposto ai commercianti che fossero loro stessi ad organizzarla, fornendo un supporto, ma arrivati alla fine di agosto niente si è mosso. Lo stesso vale per la tradizionale Fiera di San Luca. Già lo scorso anno non venne organizzata ed in piazza del mercato ad ottobre ci furono solo le giostre. Arrivata alla 550esima edizione nel 2021, l’Antica Fiera di San Luca non ha più avuto un seguito. Lo scorso anno si decise di non organizzarla per preparare un bando, preciso e dettagliato, per organizzarla al meglio nell’anno avvenire, quindi per il prossimo ottobre. Ma sia il bando dello scorso anno, sia anche quello di quest’anno, sono andati deserti. "Ora siamo in una situazione di stallo" spiega il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli.

"C’erano stati degli interessamenti, poi il bando è andato a vuoto e non si è più sentito nessuno". Sono confermati nell’agenda di settembre l’International Street Food (ex mercatino europeo), che sarà organizzato nel weekend 15-17 settembre in piazza Garibaldi, e la 115esima edizione della Fiera dei Fischi e delle Campanelli a La Rotta, in programma sempre nel weekend di metà settembre 16-17 agosto. Come detto, a tenere vivi i weekend di settembre saranno i rombi dei motori. Si parte il prossimo fine settimana del 2 e 3 settembre in piazza del mercato, dove oltre a musica e street food, verrà disegnata una pista all’interno della quale il sabato sera si esibiranno e daranno spettacolo le auto da rally di Casciana Terme. La domenica mattina le auto da rally partiranno per percorrere le strade della Valdera e dal pomeriggio la pista sarà invasa da auto d’epoca che si esibiranno in prove di abilità ispirate alla regolarità. Nella pista di piazza del mercato ci sarà musica, festa e motori anche nel weekend 9-10 settembre mentre il 16 e 17 gli eventi si sposteranno al Museo Piaggio con spazio alla Vespa e alle due ruote, per chiudere sabato 23 con una sfilata di auto storiche da Pontedera a Pisa.

Luca Bongianni