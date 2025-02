"Trame nascoste: gli intrecci oscuri della fast fashion". Focus sugli effetti sconosciuti della moda usa e getta

La mostra "Trame Nascoste: gli intrecci oscuri della fast fashion" arriva alla biblioteca comunale Adrio Puccini a Santa Croce s in occasione della ventunesima edizione di "M’illumino di meno", manifestazione di sensibilizzazione ambientale di caratura nazionale. L’iniziativa "Trame nascoste: gli intrecci oscuri della fast fashion" è una mostra di pannelli fotografici che è stata inaugurata venerdì. Si tratta di un percorso espositivo che svela le conseguenze ambientali di un sistema produttivo ormai non più sostenibile e che mira a stimolare un cambiamento nelle scelte quotidiane dei consumatori. La mostra mette in luce gli effetti praticamente sconosciuti della fast fashion (la moda usa e getta): dallo sfruttamento della manodopera ai molti disastri ambientali causati dalla sovrapproduzione e dallo smaltimento irresponsabile dei tessuti. L’evento è un progetto dell’associazione La Stazione.