Tragedia sulla Francesca Bis. Giovane centauro perse la vita: "Colpa dello stato della strada"

Il dramma si consumò il 24 febbraio del 2002. Erano le 18,30. Siamo sulla provinciale Francesca Bis, a Castelfranco di Sotto, direzione Fucecchio. Andrea Turini era in sella all’Honda del fratello seguito da alcuni amici: giunto in prossimità del distributore Tamoil la moto s’impenna per uno scalino frutto dell’irregolarità del manto stradale. Sbanda. Il centauro striscia per alcuni metri andando ad impattare contro la Ford Mondeo che arriva nel senso opposto di marcia. Un impatto tremendo. Per le lesioni profonde e devastanti il giovane muore il giorno successivo.Inizia qui la battaglia della madre, del padre e del fratello, per avere giustizia. Per vedere affermato che le condizioni della carreggiata sono state la causa dell’incidente mortale del motociclista.

Fin qui la Provincia di Pisa, responsabile dell’arteria, l’ha sempre spuntata. L’amministrazione ha sempre sostenuto, forte dei rapporto dei carabinieri, l’esclusiva responsabilità del Turini in un sinistro determinato da "cause imprecisate" su una strada che, nella zona dell’incidente, era "priva d’illuminazione", dice Alessio Turini – fratello della vittima – come emerso da plurime testimonianze e come precisato anche nella relazione del perito tecnico d’ufficio nominato nel procedimento civile davanti la Corte d’appello di Firenze. I legali della famiglia Turini puntarono fin dall’inizio il dito sullo stato dei luoghi – oggi, di fatto, quasi gli stessi di allora – "raccontato" subito anche da testimoni oculari (gli amici che erano quella sera con la vittima) che riferirono del contraccolpo della moto sulla scalino: "una perdita d’assetto a causa dell’irregolarità della strada". Una causa dietro l’altra, primo grado e appello, nei quali la Provincia resiste e la spunta sostenendo una tesi "avvalorata dalle risultanze d’indagine secondo le quali la strada era illuminata e priva di anomalie". Ma la battaglia non si ferma. Gli avvocati Gabriella Dolce Pancaldi e Francesca Pancaldi impugneranno – con querela di falso – proprio quell’indagine in particolare nella parte in cui, pur il documento avendo fede privilegiata in giudizio, avrebbe mancato di riportare testimonianze chiave nel rapporto sull’incidente. Sotto la lente dei legali dei Turini anche lo schizzo planimetrico che mancherebbe "di riportare le frenate, la presenza del gradino e la sua morfologia".

Un passo che ha l’obiettivo di espungere quel documento dalle prove utilizzabili e favorire la riapertura del caso valorizzando tutte le testimonianze sull’incidente e quanto riferirono i soggetti sentiti. "In modo che la Provincia di Pisa – dice Alessio Turini, il fratello della vittima – possa essere condannata perché furono le condizioni della strada a causare l’incidente. Condizioni visibili oggi come allora, supportate da prove testimoniali e di cui non ci fu menzione ne rapporto". "Per questo che fino ad oggi – conclude – La Provincia ha trovato sponda nelle carte per resistere ad ogni nostra azione".