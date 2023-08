Tragedia della strada Anche Monica è morta poche ore dopo il marito Vasto cordoglio in città

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Il cuore di Monica Rosi, 46 anni, ha cessato di battere nel cuore della notte tra domenica e lunedì. Nonostante gli sforzi dei medici del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove la donna era arrivata in condizioni disperate con l’elicottero Pegaso 2. Il marito, Giovanni Cardinali, 54enne, era deceduto poche ore prima. Quando i soccorsi sono arrivati per lui, infatti, non c’era stato nulla da fare e altro non era rimasto al personale inviato dalla centrale operativa del 118 che constatarne il decesso. Lei, invece, i soccorritori, erano riusciti a rianimarla ed a consegnarla all’elisoccorso per raggiungere più rapidamente possibile l’ospedale. ma il destino, feroce e crudele, li ha nuovamente uniti.

Il tutto è accaduto domenica pomeriggio in un gravissimo incidente stradale sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. L’auto sulla quale viaggiava la coppia (una Renault Capture) stava percorrendo l’arteria in direzione di Livorno, e intorno alle 16 è andata fuori strada, ha urtato un pino e si è rovesciata. Immediati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto ha trovato all’interno del mezzo la coppia, entrambi in arresto cardiaco, causato dai traumi riportati nell’incidente. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, con le manovre rianimatorie tra cui il massaggio cardiaco, per Cardinali, appunto, non c’è stato nulla da fare. Le disperate manovre di rianimazione dei soccorritori erano riuscite a far ripartire il cuore della donna.

Monica Rosi, insegnante al Buonarroti di Ponte a Egola, era originaria de La Scala, dove vivono i genitori che sono persone conosciutissime stimate. Cardinali era originario di Sezze, in provincia di Latina. Da anni viveva in Toscana e lavorava all’aeroporto di Pisa. La coppia viveva a Molino d’Egola.

Il sindaco Simone Giglioli, che si trova fuori Toscana per impegni istituzionali, è stato subito informato del gravissimo incidente e, appreso del decesso di Cardinali, si è tenuto costantemente in contatto per seguire l’evoluzione del quadro della 46enne. "Esprimo le mie più sentite condoglianze per questa immane tragedia, che ha spezzato la vita a due nostri concittadini – dice Giglioli – Ora ad Annamaria e Rossano (i genitori di Monica Rosi) va il mio pensiero e il mio abbraccio per la perdita dell’amata figlia". Dolore e sgomento nel sanminiatese per questa tragedia della strada che si è portata via due persone giovani e molto amate da tutti. La ricostruzione della dinamica del grave incidente è affidata dalla Polizia stradale che è stata a lungo impegnata sul luogo del sinistro per i rilievi di rito e di legge. Entrambe le salme, abbiamo appreso, sono a disposizione della Procura per gli accertamenti del caso.