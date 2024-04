Tragedia a Forcoli: ritrovato senza vita Alessandro D'Andrea

E’ stata una giornata con il cuore in gola. Poi quando già stava avanzando la notte la tremenda notizia: anche Alessandro D’Andrea è stato trovato. La famiglia a Forcoli ha vissuto l’attesa in un limbo tremendo, ancora più dell’inferno in cui era finito il 37enne tecnico. Ieri mattina il sindaco Marco Gherardini era stato a trovare la mamma, il babbo e le sorelle di Alessandro, recuperato qualche ora dopo sotto l’acqua e le macerie della centrale idroelettrica di Bargi. "Un abbraccio, poche parole – ha detto Gherardini –. Sono momenti, questi, in cui c’è poco da dirsi. Se non stare vicini". "Ho voluto manifestare di persona la vicinanza del municipio e dell’intera comunità – ha aggiunto Gherardini –. Noi siamo qui, per ogni cosa per la quale possiamo essere utili". Poi quando anche l’ultima speranza si è rotta, il primo cittadino ha scritto: "In questo momento di tremendo dolore rivolgiamo le nostre condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Alessandro. Non ci sono parole per esprimere lo sconforto. Morire sul luogo di lavoro è intollerabile per un Paese civile".

Quella di ieri è stata una giornata tremenda. Gli aggiornamenti che si susseguivano con le notizie del ritrovamento senza vita di due dispersi hanno scandito drammaticamente l’attesa, già carica di angoscia e di dolore, della famiglia di D’Andrea. A Suviana, ieri, si è lavorato senza sosta per rendere i locali liberi dall’acqua e procedere all’ispezione sotto le macerie per cercare gli ultimi che mancavano all’appello. I dispersi che sono stati recuperati erano parzialmente incastrati. D’Andrea ieri fino a tarda sera era ancora l’ha sotto. Il fatto che non si trovasse aveva lasciato un filo sottilissimo di speranza. Perché, come ci aveva detto l’anziano zio della madre del 37enne, Giuseppe "la speranza è sempre l’ultima a morire e non possiamo fare altro in questo momento". Tutti hanno sperato e pregato.

Con nel cuore e negli occhi Alessandro, i suoi sorrisi, la sua voglia di fare, le sue tante passioni, oltre al lavoro, nel quale era bravissimo. C’era anche una vacanza a giugno in Irlanda per la pesca al salmone nei programmi del giovane tecnico. Lui stesso lo aveva scritto sui social. Oltre alla pesca, tra le sue passioni c’erano la musica e il softair, praticato in giro per la Lombardia dove, per lavoro, viveva ormai da diversi anni. E in Lombardia vive anche un sorella, impiegata in polizia. Mentre l’altra sorella, architetto, è tornata a vivere con la famiglia in Valdera. Forcoli, ieri, è stata con il fiato sospeso tutto il giorno. Come a Cinisello dove il 37enne aveva la seconda casa. "È un cinisellese d’adozione, non possiamo che stringerci attorno a lui e ai suoi cari", avevano detto i frequentatori di un bar vicino alla Voith per cui D’Andrea lavora sperando in un miracolo. Che però non c’è stato.

Carlo Baroni