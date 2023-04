Tradizioni Corteo in omaggio della primavera

Si rinnova lunedì 10 aprile a Volterra il tradizionale Omaggio di Primavera, offerto dal Gruppo Storico Sbandieratori. Come ogni anno la mattina di Pasquetta il corteo storico, composto da oltre cinquanta figuranti in costume medievale, parte da Porta a Selci e percorrendo il centro storico arriva in piazza per salutare i Priori che usciranno da Palazzo per assistere al carosello di bandiere. Si compie così l’antico rito quando, in occasione dell’equinozio di primavera, il popolo volterrano usava omaggiare il risveglio della natura abbellendo la città con ghirlande di fiori primaverili per festeggiare la fine del lungo inverno. Già dall’anno scorso l’Omaggio di Primavera è stato inserito dalla Regione Toscana nell’elenco delle Manifestazioni di Rievocazione Storica, così come lo era già l’Astiludio.

Si tratta di una lista di eventi annoverati dalla Regione fra quelli di rilievo internazionale e che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli. L’appuntamento è per lunedì alle 11,30 per la prima uscita ufficiale del Gruppo Storico in piazza dei Priori che rappresenta, per i ragazzi bianco-rossi, l’opportunità per testare in pubblico i nuovi esercizi con i quali si confronteranno nelle prossime gare sia per i grandi che per gli under. Un gruppo che a fine marzo ha visto rinnovare il proprio consiglio.

"Grazie a tutte le persone che hanno gravitato, sostenuto, e prestato la propria opera per la crescita del Gruppo e della sede di via Firenzuola – ha detto nella sua relazione il presidente Stefano Borghi ricordando le attività svolte negli ultimi tre anni – è stato importante esserci quando tutto si era fermato a causa del Covid. Questo ha permesso all’attività di andare avanti senza subire grosse perdite fra i ragazzi". Nella prima riunione di venerdì 31 marzo sono state poi ripartite le cariche per il prossimo triennio. Il nuovo consiglio direttivo vede nel ruolo di presidente ancora Stefano Borghi, vicepresidente Paolo Guarguaglini, segretario Giulio Pucci, tesoriere Diego Bellacchini, consiglieri, Brunella Signorini, Riccardo Grossi, Roberto Romagnoli, Andrea Dell’Aiuto e Luca Pini. Sindaci revisori Marco Mancini e Michele De Amicis.