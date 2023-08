Tra tende e sacchi a pelo Tanti in diretta con Lisbona

Due giorni di Gmg in Diocesi. "La Gmg è anche per te" è l’iniziativa che la pastorale vocazionale e giovanile ha organizzato per dare la possibilità ai ragazzi della diocesi che non sono potuti andare a Lisbona, di vivere due intere giornate – lo scorso fine settimana – in ideale comunione con tutti i giovani del mondo, presenti alla Giornata mondiale della gioventù nella capitale portoghese. Ospitati nella parrocchia della Serra, tra tende, materassini e sacchi a pelo, l’iniziativa si è svolta in spirito di fraternità e amicizia.

Dopo gli arrivi e l’accoglienza del sabato, è stata celebrata messa, cui è seguita la cena che ha preceduto la veglia con papa Francesco trasmessa in diretta streaming. Poi, notte trascorsa in tenda e negli ambienti messi a disposizione dalla parrocchia. La mattina di domenicaun nuovo collegamento con Lisbona per seguire in diretta la Messa solenne presieduta da papa Francesco. Al termine i giovani partecipanti si sono concessi un momento di condivisione, per riflettere e confrontarsi sulle parole del Papa.