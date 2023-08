Tra tanta musica e mercatini Cresce la Festa di Lorenzana "Spinta ad un nuovo percorso"

Nuova vesta e cartellone più ricco. Torna la tradizionale fiera di Lorenzana, stavolta mercatini artigianali e due eventi musicali live. Appuntamento venerdì nel piccolo e suggestivo borgo medievale, frazione del comune di Crespina. Organizzata dal comune de Confcommercio Provincia di Pisa, che ha vinto il relativo bando, in collaborazione con l’associazione musicale Time, la fiera si svolgerà per l’intera giornata a partire dalle 10 e fino alle 21. Dalle 17 musica live con Marco Bracci e Alessandro Turini, e il duo acustico di cover pop-rock anni ‘80 Just Hits. "Le fiere paesane sono un momento di condivisione e di identità collettiva, ma negli ultimi anni si stavano affievolendo e stavano andando in difficoltà poiché l’aspetto commerciale (aspetto fondamentale delle fiere) è sempre meno attrattivo – dice il sindaco Thomas D’Addona –. Il settore ha bisogno di rilancio. Per questo il comune ha deciso di intervenire direttamente ed ha investito risorse economiche e progettuali per rilanciare le tre fiere di Lorenzana, Crespina e fiera degli Uccelli. Grazie alla collaborazione e all’esperienza di Confcommercio siamo certi che riusciremo ad invertire la rotta e a iniziare un percorso virtuoso per i prossimi anni".

"Con grande convinzione, fianco dell’amministrazione, abbiamo condiviso il percorso di rilancio delle principali fiere del comune, mettendoci seriamente a disposizione, partecipando e vincendo il relativo bando – aggiunge il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli –. Siamo una associazione provinciale, e la nostra azione di servizio globale alle imprese e rappresentanza sindacale si misura su tutto il territorio, indistintamente dalla grande città al piccolo borgo".

"La Festa di Lorenzana è uno degli eventi collaterali che abbiamo inserito nel nuovo piano al commercio a cui l’amministrazione ha lavorato intensamente in questi ultimi due anni, di concerto con le associazioni di categoria, allo scopo di riorganizzare le fiere e rivitalizzare alcuni eventi che nel tempo avevano subito una forte riduzione di presenze - conclude l’assessore alle attività produttive Simona Sopranzi – . A Lorenzana in particolare erano rimasti ormai solo tre posteggi fuori mercato a disposizione per la tradizionale festa del 25 Agosto, sono orgogliosa di poter dire che quest’anno non sarà così. Abbiamo voluto ampliare l’evento con un mercatino artigianale che darà spazio a 15 ulteriori espositori con l’aggiunta di musica dal vivo".