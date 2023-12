Tra piazze e scuole: "Il 2024 non risolverà il nodo del liceo Maerconi"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

I nodi storici. Dal liceo da demolire a quello da costruire. La piazza del Duomo da valorizzare, la scuola di Ponte a Elsa da costruire. La lista, insomma, potrebbe essere lunga: progetti sospesi, soldi che mancano, idee che restano sogni, ma anche cantieri che decollano e altri che sono in frenata. Sotto al Rocca di Federico II le attese non mancano. Che anno sarà il 2024? Quali opere, davvero, vedranno la luce e quali, invece, sono destinate a restare, almeno per ora, delle meravigliose chimere.

Sindaco, l’anno che si apre tra pochissimi giorni sarà davvero l’anno del liceo Marconi, una ferita aperta, un tema di forte tensione e polemiche. Qui la città aspetta da anni, mentre la Provincia continua a spendere soldi per gli affitti della seconda sede provvisoria?

"Non sarà l’anno della costruzione del nuovo liceo. Credo che potrà essere l’anno, intanto, della demolizione del vecchio Marconi, ormai un rudere, auspicando che la Provincia trovi le risorse necessarie. Per la costruzione del nuovo il 2024 sarà l’anno in cui l’iter verso un progetto e il conseguente reperimento delle risorse prenderanno avvio concreto".

L’attuale sede è carente di spazi. Si parla da tempo di ampliamento utilizzando l’immobile a fianco. Si sbloccherà almeno questo aspetto?

"Sì, su quello siamo in dirittura d’arrivo e mi sento di poterlo annunciare".

Sarà anche l’anno della svolta per piazza Duomo, dopo che Curia e Comune, dopo tanto tempo, hanno trovato una strada condivisa?

"Sì, in termini di progetto (finanziato da Fondazione Crsm e Banca Credit Agricole) e di risorse necessarie. Poi i lavori andranno al 2025, non credo si riesca ad avviare anche il cantiere. Il progetto, però, è in pieno svolgimento ed a buon punto: nei prossimi mesi lo avremo a disposizione. Troveremo le risorse nell’anno che ci attende; ci stiamo lavorando. Piazza Duomo si farà".

Intanto sul centro storico arriverà piazza del popolo

"Certo. Lavori dal 15 gennaio e si tratta di una realizzazione attesa. Poi a gennaio 2025 faremo l’altra parte del progetto: la riqualificazione di via Conti fino alla piazzetta del fondo".

Torniamo sul fronte scuola. Ci sono altre grandi opere

"I lavori per il nuovo nido "Pinocchio" e il 2024 ci poterà anche la conclusione della costruzione delle nuovo scuola di Ponte a Elsa che poi potrà essere operativa con il 2025".