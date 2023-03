Tra ciliegi in fiore e sapori di primavera

Visite ai ciliegi in fiore, tour fra le eccellenze gastronomiche e le bellezze artistiche del paese. Dopo il successo della prima edizione di ‘Profumi di Lari del 2022, l’associazione Vivi Lari con il patrocinio ell’amministrazione comunale e di Cna Pisa, imbastisce la kermesse ‘Profumi di Lari 2023’, in programma il 26 marzo.

"Lo scorso anno abbiamo avuto come prima edizione un successo sorprendente, abbiamo dovuto chiudere in anticipo le prenotazioni con 150 prenotati per i pacchetti di visite guidate, abbiamo avuto oltre 250 visitatori al Castello dei Vicari, oltre a tanto pubblico spontaneo che è arrivato nel borgo di Lari. Mantenendo alcuni punti fermi del format dello scorso anno, oltre alle visite agli impianti di ciliegi in fiore – spiega il presidente dell’associazione Riccardo Salvetti - abbiamo creato alcuni pacchetti dove i visitatori potranno decidere di partecipare ad una visita guidata alla scoperta del borgo di Lari, del pastificio Martelli, visitando inoltre la grotta di stagionatura del formaggio Tre Latti Lari di Famiglia Busti e visitando il Castello dei Vicari. Tutto questo avrà come cornice ai piedi del castello un mercatino delle eccellenze alimentari del nostro territorio, dove i visitatori potranno degustare ed acquistare prodotti tipici. Ci sarà poi, per chi vorrà, la possibilità di pranzare sotto le logge del mercato in piazza Matteotti con i prodotti tipici del borgo preparati dai nostri ristoranti e dalle nostre macellerie. Questo è il primo appuntamento di un calendario di eventi che ci vedrà impegnati per tutto l’anno. Un calendario impegnativo dove in vario modo cercheremo di far conoscere ed apprezzare il borgo e le sue eccellenze a tutti i nostri ospiti, evento apripista della 65esima Sagra delle Ciliegie che ci sarà nei due fine settimana del 27-28 maggio e 2-3-4 giugno. Voglio ringraziare tutti i volontari di Vivi Lari e delle altre associazioni perché grazie a loro ed all’impegno dell’amministrazione comunale che il nostro borgo è sempre più apprezzato e visitato da tante persone italiane e straniere".

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero 329-2168598.