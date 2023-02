Tour del sindaco e della giunta nelle frazioni Partono i lavori alla stazione di sollevamento

Cosa è stato fatto e cosa resta da fare. La giunta e il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi incontrano i cittadini. "Racconteremo cosa abbiamo fatto fino ad oggi ma soprattutto ascolteremo le nuove esigenze", dice il primo cittadino. Ecco il tour sul territorio: 20 marzo Acciaiolo, 27 marzo Fauglia, 17 aprile Valtriano, 24 aprile Poggio Pallone, 8 maggio Luciana , 15 maggio Poggetti. Intanto l’assessore ai lavori pubblic Carlo Carli annuncia i lavori alla stazione di sollevamento. L’opera fu costruita anni fa ma è rimasta un’opera incompleta proprio per problemi legati all’accessibilità. "Dopo una lunga e complessa trattativa siamo riusciti a formalizzare l’accordo e quindi, nei tempi tecnici di installazione del cantiere, ossia pochi giorni, così ci riferiscono, partiranno i lavori". La stazione di sollevamento riceverà i liquami provenienti dagli edifici che vanno da Via Chiostra fino alla ex sede della farmacia e li spingerà al depuratore di Via Querciole- Montalto.