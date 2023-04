Toti: "La rinascita dell’Isolato 1"

"Tra pochi giorni ci sarà il taglio del nastro del nuovo centro commerciale MD a Castelfranco, tra via Fratelli Cervi e via Quarterona, nella zona conosciuta come ’Isolato 1’. Un’area che per anni è stata oggetto di grosse criticità". Lo dice il sindaco Gabriele Toti che annuncia novità: "Il destino dell’area sembra essere a una svolta; oltre all’imminente apertura del supermercato anche gli immobili incompleti e in stato di abbandono sono stati acquistati all’asta da un’impresa edile con l’obiettivo di completarne la realizzazione". "Il lavoro assiduo che ha sempre fatto il nostro Comune è quello di indirizzare una programmazione urbanistica che favorisse la riqualificazione dell’area – spiega Toti – Negli ultimi mesi abbiamo ripristinato l’illuminazione pubblica che tornerà attiva nei prossimi giorni e riaperto il collegamento stradale con via Cervi".