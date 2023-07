Tosca a San Miniato: 700 prenotazioni, serata sold out

Posti tutti esauriti. E prenotazioni chiuse. In piazza Duomo ci saranno 700 persone per assistere alla messa in scena de la "Tosca" che si terrà domani sera alle 21,30. Un evento della Fondazione Crsm, guidata dal presidente Antonio Guicciardini Salini, che rende un altro omaggio carico di significati alla cultura e all’impegno della Fondazione stessa sul territorio. Una scelta - fortemente voluta dal presidente Guicciardini Salini - che si inserisce in un percorso, che ha attraversato gli ultimi quattro anni, per riportare la Fondazione al centro della vita del territorio. Questi gli interpreti: Lenny Lorenzani (Tosca), Alberto Profeta (Mario Cavaradossi), Romano Martinuzzi (Scarpia). Regia di Alberto Paloscia. Dirige l’orchestra Marco Severi, che ne è anche l’ideatore del progetto.

Severi ha ricoperto per 30 anni

il ruolo di primo violoncello nel

Maggio Musicale Fiorentino e fu

il Maestro Riccardo Muti ad invitarlo a dedicarsi alla direzione d’orchestra e in tale veste ha diretto opere liriche e concerti in

Italia e all’estero. Firma la direzione artistica David Boldrini e vede il coinvolgimento dell’orchestra e del coro di Italian Opera Florence.