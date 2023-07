Torna "Villamagna dei Lettori" Bobo Rondelli è il grande ospite

Sarà Bobo Rondelli, l’ultimo dei "maledetti" del cantautorato italiano, il protagonista dell’edizione 2023 di Villamagna dei Lettori, tappa de La città dei lettori, la rassegna itinerante che ogni anno catalizza autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. "Leggere cambia tutto": questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno. Oggi alle 18.30 al circolo Arci Villamagna (Volterra) Rondelli racconterà la sua vita insieme a Pilade Cantini, partendo dalle pagine della sua autobiografia "Cos’hai da guardare" (Mondadori). La figura di Bobo è legata a Livorno, una città beffarda, dolente, orgogliosa, fondata da "ladri, prostitute, prigionieri politici": attraverso uno sbilenco andare e venire di immagini e un benefico disordine degli affetti, tornano la dolce figura della madre, lo sguardo interrogativo del padre, le prime grandi avventure musicali e sessuali, che vengono vissute attraverso la nicchia preziosa della propria arte come la vera salvezza. In programma anche una ciclo visita alla piccola Gerusalemme di San Vivaldo (Montaione): uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente, costruita ai primi del XVI secolo ad opera dei frati minori di San Francesco. Partenza dal circolo Arci e arrivo con piccolo punto ristoro e visita guidata. Il ritorno è previsto alle 18 al circolo Arci. Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi, San Miniato, Grosseto, Arezzo e Montaione – continuerà a in altri luoghi della Toscana. Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge" del centro per il libro e la lettura del ministero della cultura.