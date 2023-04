Torna Plastic free allo Scolmatore

Sarà un giorno tutto dedicato alla cura dell’ambiente offeso dagli incivili che seminano i rifiuti ovunque. Domani, appuntamento con Plastic free onlus torna di nuovo in azione a Pontedera con una raccolta di plastica e altri rifiuti. La zona interessata è quella dello Scolmatore, con i volontari che, a gruppi, opereranno su un’area più vasta. Ritrovo alle ore 9,30, per un rapido briefing, nel parcheggio in Piazza Nilde Iotti e poi via alla pulizia, con termine previsto intorno alle 12. È obbligatoria l’iscrizione gratuita nella sezione eventi (da un singolo account si può fare l’iscrizione anche per i familiari ) su www.plasticfreeonlus.it.

Sarà necessario portare guanti resistenti preferibilmente lavabili e riutilizzabili, scarpe chiuse e indumenti comodi e idonei alla raccolta, borraccia acqua, cappello.

I sacchi per la raccolta verranno forniti da Geofor, che poi procederà allo smaltimento dei rifiuti e che collabora all’organizzazione assieme al Comune. "Abbiamo scelto questo zona – spiegano gli organizzatori di Plastic Free – E opereremo sia nell’area a ridosso del fiume, sia lungofiume nella zona della pista ciclabile e negli spazi limitrofi, sottolinea l’assessore all’ambiente Mattia Belli.