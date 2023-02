Torna "Pensavo Peccioli" Un festival per riflettere

Cosa sta succedendo a noi e al mondo? Per rispondere a questa domanda e cercare una chiave di lettura, dal 17 al 19 marzo scrittori, politici, scienziati, attrici, editori, registi, giornalisti, architetti e artisti si ritrovano a Peccioli per la terza edizione di ‘Pensavo Peccioli’, il festival nato per discutere in una dimensione piccola i cambiamenti in atto, nel contesto di un borgo fortemente proiettato verso il futuro. In programma incontri, presentazioni, reading e gli appuntamenti con la rassegna stampa del mattino, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri con Francesco Costa e Michele Serra. Ecco gli ospiti: la direttrice del QN Agnese Pini, Rosella Postorino, Gherardo Colombo, Sonia Bergamasco, Paolo Giordano, Diego Bianchi "Zoro", Gaia Tortora, Franco Arminio, Mario Calabresi, Elisabeth Asbrink, Paolo Nori, Walter Veltroni, Vera Gheno, Olivier Norek, Massimo Mantellini, Chiara Valerio, Stefano Boeri, Giuseppe Battiston, Gian Arturo Ferrari, Francesco Piccolo, Amedeo Balbi, Stefano Nazzi, Azzurra Rinaldi, Michele Serra, Giovanna Zucconi, Marino Sinibaldi, Alessandra Tedesco, Stefano Cipolla, Francesco Costa, Annalisa Monfreda, Giulia Siviero, Matteo Caccia, Ludovica Lugli, Daniela Collu, Giacomo Papi. Il primo appuntamento, il 17 marzo alle 17, è con la rilettura della Costituzione dell’ex magistrato Gherardo Colombo con Giovanna Zucconi: un’occasione per rileggere con occhi nuovi un testo dato troppo spesso per scontato.

Di futuro parla "Tasmania" (Einaudi), il romanzo di Paolo Giordano, che dialoga con Luca Sofri sul futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. Chiude la giornata di venerdì, Franco Arminio, osservatore acuto del reale, che affronta nel reading poetico "Sacro Minore", dal libro omonimo (Einaudi), uno dei temi più intangibili di sempre: il sacro. Il 18 marzo alle l’attrice Sonia Bergamasco, con Marino Sinibaldi, presenta in anteprima il suo libro "Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice" (Einaudi). Diego Bianchi "Zoro", il conduttore di "Propaganda" si racconta a Luca Sofri. Rosella Postorino, con Giacomo Papi, parla del suo ultimo libro "Mi limitavo ad amare te". Domenica 19 marzo, alle 12, Walter Veltroni si racconta alla direttrice del QN Agnese Pini a partire da "Buonvino. Tra amore e morte" (Marsilio), il quarto capitolo della serie del commissario Buonvino e degli scombinati "magnifici sette al contrario" del commissariato di Villa Borghese.

