Torna il punto prelievi "Grazie alla Misericordia per aver concesso i locali"

Riapre il punto prelievi a Buti. Da giovedì 2 marzo riparte il servizio al punto prelievi di Buti, nella nuova sede della Misericordia, in via Gino Natale Bernardini 17. I prelievi saranno svolti ogni giovedì e possono già essere prenotati tramite il sistema regionale Zerocode, quindi comodamente dal computer di casa o dal proprio cellulare, accedendo al link www.zerocode.sanita.toscana.it. Patrizia Salvadori, direttrice della Società della salute, e la sindaca Arianna Buti ringraziano la Misericordia per aver concesso alla Asl, in comodato d’uso gratuito, i locali.