Torna il Fesival comics: "Sarà pieno di sorprese"

Dieci anni in cui una scommessa è diventata realtà. Due lustri per il festival che, nel 2014, partì in sordina, come costola sperimentale di Lucca Comics. Ebbene, tornerà il 18 e il 19 maggio Volterra Comics and Fantasy, festival del fumetto e del cosplay. Un esperimento sbocciato fra mille bocche storte e tanti scetticismi. Del resto, fino a 10 anni fa, nessuno osava imbastire, almeno in Toscana, un evento di fumetti e manga nella patria di Lucca Comics.

"Sarà un evento speciale per il quale abbiamo in mente molte sorprese - rivela il responsabile dell’associazione Etruria Pro, Paolo Bartali - perché festeggeremo i 10 anni del Comics a Volterra. E non mancheranno alcuni dei volti che hanno reso celebre il Volterra Fantasy, come viene chiamato solitamente, tra cui i Capsule Corp, cover band toscana, i famosi vampiri, i Volturi, che qui sono di casa, e il conduttore, Daniele Cangi, confermato alla guida del palco". Si spengono dieci candeline di un evento che sembrava impossibile da realizzare a Volterra, location che appariva lontana dalle galassie del fumetto, dei manga, dei Cosplayers. "La puntata zero, dal nome semplice di Volterra Comics, nel 2013, fu praticamente un mezzo flop - ricorda Paolo Moschi, tra i fondatori dell’evento - così l’anno dopo, nel 2014, nacque il Volterra Mistery and Fantasy, che in poco tempo è riuscito a diventare uno degli eventi più popolari del suo genere, grazie alla bellezza del contesto volterrano, ma anche per un format che non ha mai messo al centro la componente commerciale quanto quella artistica"". Qui, infatti, tra location mozzafiato, ogni anno si esibiscono artisti e cosplayers che giungono da ogni angolo di Italia. E poi, spazio gratuito ai giovani fumettisti in erba. Inoltre, dal festival, è nato il "Volterra Fantasy film festival", prima kermesse del cortometraggio dedicato al genere comics e fantasy in Italia, uno dei quattro festival presenti in Europa.

"In questi anni il Comics è cambiato. Inizialmente era anche Games, ma, con la crescita del gaming online, questa componente è diminuita. È cresciuta la parte manga, anche grazie all’Accademia Manga che abbiamo a Volterra, ed è aumentata la presenza musicale, allargata al K-Pop - spiegano gli organizzatori . In questi 10 anni sono nate amicizie, si sono creati appassionati, ma soprattutto Volterra è stata ancora più conosciuta anche sotto un aspetto mai sperimentato prima. Riuscendo a trasformarsi in una delle capitali del fantasy, aprendo le porte ogni anno a migliaia di curiosi, giovani soprattutto. Creando così un turismo che ha un appeal diverso, più rivolto alle nuove generazioni".

I.P.