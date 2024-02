Torna il Circolo dei lettori. Incontri mensili

PONSACCO

Riparte a Ponsacco il Circolo dei Lettori Giorgio la Pira, presentato ufficialmente nei giorni scorsi all’Università della terza età. La volontà di dar vita a un gruppo di lettura organizzato nasce da una richiesta/esigenza di quei cittadini che prima del Covid facevano parte del gruppo di lettura che con la pandemia si è interrotto. Un luogo in cui discutere e parlare insieme di ciò che si è letto e condividere il piacere della lettura e non solo. Il Centro studi sociali Giorgio La Pira insieme alla biblioteca, e con il patrocinio del Comune, ha deciso di recuperare quell’eredità e far ripartire il circolo. Gli incontri sono mensili e la partecipazione è aperta a chiunque sia interessato e incuriosito dalle proposte di lettura. La partecipazione è gratuita. "Qui ci si può confrontare con la massima libertà di critica purché essa sia rispettosa – spiegano gli organizzatori –. Il circolo è un luogo di condivisione e conoscenza che garantisce a tutti il diritto di lettura".

Il 6 marzo si parlerà del libro "Le assaggiatrici" di Rosella Postorino, il 17 aprile l’appuntamento è con "Vecchie conoscenze" di Antonio Manzini, mentre il 15 maggio al circolo sarà protagonista "Le otto montagne" di Paolo Cognetti. La biblioteca comunale si trova al piano terra di Villa Elisa ed è intitolata a Maria Bacci, giovane ragazza vittima della barbaria nazista fucilata dai tedeschi in Camugliano il 17 luglio 1944. Una biblioteca che conta su un patrimonio di circa 25.000 volumi ed è inserita all’interno della rete interbibliotecaria Bibliolandia. Oltre al prestito di libri, audiolibri o Dvd offre la possibilità di utilizzare la aule studio munite di collegamento wi-fi.