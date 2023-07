Torna Festa in "Sede" Santa Croce on the beach

Sapore di mare …e non solo. Il titolo dell’evento di stasera parla da solo. La locandina della festa in Sede è multicolore e bella con gente in spiaggia, barche in un mare calmo e azzurro. Non manca nulla. Gli organizzatori sono, "Quelli che andavano in Sede" con appuntamento a tutti per dalle 19,30 alle 24. I locali sono ovviamente quelli del Centro Parrocchiale Giovanni XXII in piazza Matteotti, nel cuore di Santa Croce. Di questo colore sarà anche lo striscione che di "Fajo" che troneggerà proprio lì: Sù Fossi. Nella locandina c’è scritto (goliardicamente) di indossare il costume, le ciabatte infradito, con tanto di asciugamano e di venire in Sede. L’evento è a numero chiuso su prevendita. Le prenotazioni sono raccolte da: Fiori e Colori Decoration (Via Giovanni Lami, 8), Il Fornaretto (Via del Bosco, 84), Alberto Fashion Store (in Piazza Garibaldi), tutti in Santa Croce. La serata esalterà lo spirito santacrocese. Menù: calamarata alla trabaccolara, frittura di calamari, "porpini" di Irma e gelato artigianale. Vino, cocktail e birra. In consolle i dj Massimo Bani (Concorde) e Dollaro. Special guest: Umberto Nuti in concerto.

Marco Lepri