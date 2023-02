Torna dopo il Covid il Backdoor festival

Libri, musica, suoni, parole. E tanto altro ancora. Sono questi gli ingredienti del festival Backdoor che si inaugura venerdì prossimo alla Casa del Popolo di Castelfranco. Dopo lo stop dovuto alla pandemia il festival celebra quest’anno la sua terza edizione con un programma ricco di appuntamenti.

Il via il 24 con "Raga canta Rocchi", un viaggio in musica in cui lo storico componente dei "No Fun" racconta Claudio Rocchi, la sua musica, il contesto in cui è nata con le spinte e le contraddizioni che caratterizzarono quel periodo. Si prosegue il 3 marzo con il giornalista Marco Carlone, che presenta il suo libro "Binario Est", un viaggio in treno dalle coste della Dalmazia ai Carpazi ucraini. Il 17 marzo toccherà agli scrittori Marco Ballestracci e Gino Cervi accompagnati dal musicista blues Marco Pandolfi mettere in scena "Black Boy Fly" la storia di Major Taylor, il primo ciclista afroamericano a diventare campione del mondo. E poi ancora appuntamenti fino al 28 aprile.