Torna all’asta l’ex scuola Corridoni

Torna all’asta, per la terza volta, la ex scuola Corridoni. Invece che ad 1 milione di euro, come nei primi due precedenti tentativi, stavolta il prezzo a base d’asta è di 900.000 euro, con una riduzione del 10%. Ecco i nuovi termini. Per la richiesta di sopralluogo obbligatorio il termine ultimo è fissato alle ore 12 di martedì 9 maggio, mentre il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 di mercoledì 17 maggio con lo svolgimento dell’asta con l’apertura delle eventuali offerte pervenute alle ore 9 di giovedì 18 maggio. Tra circa un mese si saprà quindi se l’abbassamento del prezzo del 10% sarà stato sufficiente o se Palazzo Stefanelli dovrà procedere ad ulteriori ribassi per liberarsi di questo edificio inserito nel Piano delle alienazioni. L’immobile dotato di giardino che si affaccia sulla Tosco Romagnola era rimasto inutilizzato dall’estate 2020.