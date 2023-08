Torna ’A piedi nudi Ecofestival’ Riuso, natura e un pieno di musica

Oltre 100 volontari di tutte le età sono pronti a dare il proprio contributo sabato 19 e domenica 20 agosto a Santa Luce per la decima edizione di ‘A piedi nudi Ecofestival’. Una manifestazione che torna dopo 4 anni di stop forzato, prima per Covid e o poi per i lavori di ristrutturazione dei locali, con l’intento di approfittare di un momento di festa paesana per invitare a riflettere su messaggi legati alle tematiche ambientali, allo sviluppo del km0 e alla filosofia delle 3R, ossia riduci, riusa, ricicla. Ad organizzare la due giorni ad ingresso libero è l’associazione sport e cultura Arci di Santa Luce. Dalle 18 ci saranno stand di artigiani e produttori locali, e poi un ristorante completamente plastic free con prodotti di qualità e materie prime, privilegiando il km0, un menù ampio e variegato, con scelte di piatti vegetariani e vegani, vino locale e birre artigianali. Non mancherà la musica live entrambe le serate: a partire dalle 19, sabato sera con Luca Burgalassi mentre domenica sera con Fratres acoustic duo. Dopo cena invece, dalle 21.15, si esibiranno Francesco Porro e la compagnia Scapestrati con la loro musica folk e pop ed Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, trombettista emiliano classe ‘76 che ha collaborato, tra gli altri, con i Negramaro, i Modena City Ramblers, la Demo Morselli Big Bande e Vinicio Capossela.

Anche domenica sera sono in programma due band locali: da Castiglioncello i Mrs Lemon (Matteo Gavarini voce e chitarra acustica, Gabriele Taddei voce e chitarra elettrica, Mattia Salvadori batteria, Gianluca Valentini cori e basso e Tommaso Macchioni tastiere) e da Livorno Lo Zuccherificio, un progetto musicale capitanato da 34 degli artisti della Gary Baldi Bros.