Torna a cercare l’ex convivente Ma ha il divieto di avvicinarsi Arrestato e portato in carcere

Gli era stato detto che le reiterate violazioni avrebbero portato a conseguenze importanti. Ma lui, un 40enne della zona (evitiamo ogni riferimento a tutela della persona offesa) , a quanto pare non ha sentito ragioni. E si è presentato ancora dove si trovava dalla ex per parlare. Ogni avviso, da quanto abbiamo appreso, è stato vano.

E così i carabinieri della compagnia di San Miniato – guidata dal maggiore Francesca Lico – lo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Pisa: il soggetto era infatti già sottoposto, da alcune settimane, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex convivente.

Il provvedimento restrittivo – il più duro, previsto dal nostro ordinamento – è scaturito, su segnalazione dell’Arma, dalle ripetute violazioni, poste in essere in pochi giorni, dalla persona arrestata che, in varie occasioni, disattendendo gli obblighi cui era sottoposta, si era recata nei luoghi frequentati dalla parte offesa, cercando di avvicinarla, per avere dei chiarimenti.

Ora, per l’uomo, il quadro è radicalmente cambiato e per lui si sono aperte le porte di una cella. Terminate le formalità di rito, è stato disposto l’accompagnamento del 40enne nella Casa Circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le ulteriori determinazioni che intenderà prendere. L’uomo – da quanto abbiamo appreso – è accusato ed è stato denunciato dalla ex convivente per atti persecutori, un reato oggi conosciuto anche come stalking: un reiterazione di condotte persecutorie idonee a cagionare nella vittima un "perdurante e grave stato di ansia o di paura", un fondato timore tanto da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Una delle azioni più più incisive a tutela delle vittime introdotte dal legislatore è stata quella di prevedere una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Che l’uomo ha violato.

Carlo Baroni