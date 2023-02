Tombe danneggiate dai vandali "Già riposizionate le telecamere"

Cimitero in balia di un gruppo di vandali che, senza ritegno alcuno, si accaniscono su alcune tombe, rompendo i vasi di fiori e le lampade votive. "Riprendono gli atti vandalici al cimitero di Capannoli – è la denuncia che arriva da Fratelli d’Italia Capannoli - Sono passati alcuni mesi dalle nostre ultime segnalazioni e, con grande rammarico, siamo costretti a denunciare che al cimitero di Capannoli si registrano di nuovo atti vandalici ai danni delle tombe. Assistiamo a uno spettacolo vergognoso: vasi e fiori delle tombe gettati a terra e lampadine di illuminazione votiva che sono state rotte". FdI prosegue: "Dopo le nostre segnalazioni, nei mesi scorsi furono posizionate delle telecamere mobili e le tombe dei defunti non furono più prese di mira. Tolte le telecamere, da un po’ di tempo è iniziato di nuovo l’odioso fenomeno. Sollecitiamo l’amministrazione comunale a installare di nuovo le telecamere". Detto, fatto, perché l’amministrazione ha già provveduto a installare nuovamente le telecamere di videosorveglianza nell’area del cimitero. Lo confermano le parole della sindaca Arianna Cecchini. "Nel nostro Comune, ci sono telecamere fisse e mobili che, di volta in volta, vengono spostate e posizionate a rotazione nei punti più a rischio. Tranquilizzo Fratelli d’Italia perché le telecamere mobili sono già state installate di nuovo al cimitero".

ip