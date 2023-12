Tir in senso vietato. Ponte chiuso per quattro ore

CALCINAIA

A causa di un incidente che ha visto coinvolto un autoarticolato (che non doveva transitare in via Giovanni XXIII), ieri per quattro ore la circolazione sul ponte sull’Arno a Calcinaia è rimasta interrotta nel senso di marcia da Calcinaia verso Oltrarno-Pontedera-Fornacette. Il mezzo pesante è rimasto "incastrato" intorno alle 13. La polizia municipale di Calcinaia ha subito provveduto a chiudere la circolazion in direzione di Oltrarno e interdire il passaggio dei veicoli sul ponte che è rimasto aperto nel senso opposto. Il ponte e la normale circolazione in direzione di Oltrarno da Calcinaia sono stati riaperti e ripristinati poco dopo le 17. Durante la chiusura al transito dei veicoli, la viablità è stata dirottata su Montecchio e la strada regionale per raggiungere Pontedera da Calcinaia oppure la provinciale Vicarese per chi ha avuto bisogno di raggiungere Fornacette da Calcinaia. Per rimuovere il mezzo sono stati necessari alcuni veicoli pesanti giunti appositamente. Ovviamente la polizia municipale ha provveduto anche a multare il camionista.