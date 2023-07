Tim: "Guasto ai cavi causato da terzi"

E’ stata la sindaca di Pomarance Ilaria Bacci ad aver lanciato l’sos a Tim per i guasti che hanno mandato in tilt un intero territorio. Un black out che ha interessato ogni tipo di linea, bloccando anche le attività pubbliche e private. Ecco la replica del gestore Tim: "Desideriamo precisare che il guasto a Pomarance è stato causato il 30 giugno dal danneggiamento da parte di terzi a un cavo in fibra di proprietà del gestore pubblico Infratel. Il ripristino completo dei servizi è avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno in tempi rapidi e congrui rispetto a quanto stabilito dalle condizioni generali di abbonamento".