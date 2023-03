Tifosi violenti Dopo le indagini Ecco due Daspo

PONSACCO

Due i tifosi del Ponsacco 1920 destinatari dei Daspo emessi dalla questura di Pisa su proposta dei carabinieri della compagnia di Pontedera. I fatti risalgono a sabato 25 febbraio quando, allo stadio Comunale di Ponsacco, al termine della partita Ponsacco 1920-Sporting Cecina, valevole per il campionato di Promozione, si sono verificati momenti di tensione fra alcuni appartenenti alle due tifoserie. Solo l’intervento tempestivo e massiccio da parte dei carabinieri della compagnia di Pontedera ha evitato che le situazioni di attrito degenerassero, riportando la calma e consentendo il regolare deflusso delle due tifoserie dall’impianto di viale della Rimembranza. Dopo l’informativa dei carabinieri la questura ha emesso due Daspo (provvedimenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche a due sostenitori del Ponsacco. I due Daspo sono stati notificati dai militari dell’Arma della stazione di Ponsacco ai due tifosi che per un anno non potranno accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale durante le partite di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali e internazionali, compresi quelli amichevoli.