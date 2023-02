Appuntamento con Tiberio Timperi per l’incontro “Appunti e spunti sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale“. L’evento si terrà giovedì 16 febbraio alle ore 21,15 all’Auditorium Museo Piaggio. Prosegue la collaborazione tra Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo), e la Fondazione Piaggio Onlus, polo di aggregazione e promozione culturale del nostro territorio.