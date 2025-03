Un viaggio in musica venerdì 21 marzo alle ore 21 all’Auditorium del Museo Piaggio dove si terrà il concerto “The Orient Express. Viaggio nella musica di G. I. Gurdjieff”. Un programma che rappresenta un viaggio attraverso le affascinanti composizioni di Gurdjieff, rilette attraverso la lente del jazz. Con il loro mix di elementi spirituali e misteriosi, le opere di Gurdjieff, già ricche di suggestioni e ritmi ipnotici, prendono nuova vita in questa rivisitazione contemporanea, dove la tradizione del jazz si intreccia con la complessità delle melodie e delle strutture ritmiche originali. Un incontro tra oriente e occidente, tra meditazione e improvvisazione, che promette di trasportare il pubblico in un’esperienza sonora unica e trascinante. Protagonisti sul palco Marco Vanni (sax), Fabio Salvi (pianoforte)

Filippo Pedol (contrabbasso), Andrea Melani (batteria). Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria.