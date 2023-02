Testi e performance annunciano la primavera

BUTI

Nel mese di marzo e fino al 2 aprile, ripartono gli appuntamenti a cura dell’associazione teatrale Teatro di Buti a cura di Dario Marconcini, storico regista e attore, vera e propria anima di questo piccolo teatro che da decenni porta avanti la sua programmazione. Ecco il calendario: il 5 marzo alle 17.30 al teatro Vittoria,Cascine di Buti, in scena ‘Trucioli’, progetto de Gli Omini per la drammaturgia di Giulia Zacchini.

Il 12 marzo alle 17.30 alla Sala di Bartolo, arriva ‘Mementi Comici-Riso saggezza’, conferenza-spettacolo de I Sacchi di Sabbia, con il sostegno di Mic e Regione Toscana. Il programma prosegue il 19 marzo alle 17.30, ancora alla Sala di Bartolo, ecco ‘Studio per uno spettacolo su un ‘capo-maggio’, di e con Elisabetta Salvatori.

Mentre il 26 matrzo alle 17.30, approda al teatro Vittoria di Cascine di Buti ‘7 contro Tebe’ tratto da Eschilo, spettacolo a cura de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica.

La stagione si chiude il 2 aprile alle 15 con lo spettacolo itinerante per strade e piazze di Buti ‘Maggio della Passione di Gesù Cristo’, a cura della compagnia del Maggio ‘Frediani’, con la traduzione in versi del maggio Enzo Pardini e con la regia di Dario Marconcini. "Questa nostra proposta per il mese di marzo,un po’ come la poesia di Salvatore Di Giacomo,annuncia la primavera ("mo n’aria ‘e primmavera ") con testi e performances che ci portano il sorriso. Non lasciatevi però ingannare da questi titoli che sembrerebbero per cuori semplici – scrive il direttore artistico Dario Marconcini - mentre invece, come da sempre riescono a sorprendere i veri artisti, ci danno la possibilità di visioni nuove".

"Così – conclude Marconcini – con sguardi impertinenti mettono a nudo e ci rivelano i meccanismi del comico, cosa si nasconde sotto il perbenismo e i comportamenti della gente di paese, come si può, pur rispettandoli, giocare coi miti classici, e anche con quanta forza la storia di un uomo vicino all’antica cultura orale può bussare alla tua porta e ricordarti che anche i dimenticati hanno voglia di luce".