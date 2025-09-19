Terrore in ospedale. Ennesima aggressione. Arrestato un giovane

PONTEDERASemina il panico al pronto soccorso. Picchia il personale sanitario e le guardie giurate cercando di rubare le pistole di servizio. E’ successo nei giorni scorsi al Lotti di Pontedera. La polizia ha arrestato e portato in carcere l’autore dell’aggressione. Si tratta di un ventunenne di origine egiziana, in regola con le norme di soggiorno in Italia essendo richiedente asilo politico. I poliziotti l’hanno fermato in via Pascoli, mentre cercava di scappare. E’ il terzo caso di aggressione al personale sanitario e di vigilanza del Lotti. L’altra notte l’egiziano si è presentato al pronto soccorso lamentando dolore a un braccio. Dalle pratiche sanitarie è emerso che la notte precedente, al pronto soccorso di Pisa, gli era stato immobilizzato lo stesso arto per la frattura del capitello radiale. A Pontedera il ventunenne è entrato nel pronto soccorso senza aspettare il proprio turno e senza alcuna immobilizzazione dell’arto. E’ intervenuta la guardia giurata, che è stata colpita con calci e pugni ma ha difeso la pistola garantendo l’incolumità di tutti. Lo stesso egiziano poi ha picchiato un’operatrice sanitaria e si è scagliato contro altre due guardie giurate. Poi è scappato. Anche in commissariato il ventunenne ha avuto un atteggiamento violento, danneggiando un monitor e la cella di sicurezza. La guardia giurata e l’operatrice sanitaria hanno riportato contusioni ed abrasioni con prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate nei confronti di personale sanitario. Diego Petrucci, consigliere regionale uscente e ricandidato con FdI: "La situazione è inaccettabile, oggi sarà al Lotti per incontrare il personale". "Le soluzioni ci sono – aggiunge Petrucci – Rivedere le regole di ingaggio della sicurezza, installare pulsanti antirapina nei pronto soccorso, aumentare i vigilantes, collegamento diretto delle telecamere interne alla Questura, interventi semplici che la Regione ha colpevolmente ignorato".g.n.