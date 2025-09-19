Terrore in ospedale. Ennesima aggressione. Arrestato un giovane

Mattia mantiene le promesse
CronacaTerrore in ospedale. Ennesima aggressione. Arrestato un giovane
19 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
PONTEDERASemina il panico al pronto soccorso. Picchia il personale sanitario e le guardie giurate cercando di rubare le pistole di servizio. E’ successo nei giorni scorsi al Lotti di Pontedera. La polizia ha arrestato e portato in carcere l’autore dell’aggressione. Si tratta di un ventunenne di origine egiziana, in regola con le norme di soggiorno in Italia essendo richiedente asilo politico. I poliziotti l’hanno fermato in via Pascoli, mentre cercava di scappare. E’ il terzo caso di aggressione al personale sanitario e di vigilanza del Lotti. L’altra notte l’egiziano si è presentato al pronto soccorso lamentando dolore a un braccio. Dalle pratiche sanitarie è emerso che la notte precedente, al pronto soccorso di Pisa, gli era stato immobilizzato lo stesso arto per la frattura del capitello radiale. A Pontedera il ventunenne è entrato nel pronto soccorso senza aspettare il proprio turno e senza alcuna immobilizzazione dell’arto. E’ intervenuta la guardia giurata, che è stata colpita con calci e pugni ma ha difeso la pistola garantendo l’incolumità di tutti. Lo stesso egiziano poi ha picchiato un’operatrice sanitaria e si è scagliato contro altre due guardie giurate. Poi è scappato. Anche in commissariato il ventunenne ha avuto un atteggiamento violento, danneggiando un monitor e la cella di sicurezza. La guardia giurata e l’operatrice sanitaria hanno riportato contusioni ed abrasioni con prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate nei confronti di personale sanitario. Diego Petrucci, consigliere regionale uscente e ricandidato con FdI: "La situazione è inaccettabile, oggi sarà al Lotti per incontrare il personale". "Le soluzioni ci sono – aggiunge Petrucci – Rivedere le regole di ingaggio della sicurezza, installare pulsanti antirapina nei pronto soccorso, aumentare i vigilantes, collegamento diretto delle telecamere interne alla Questura, interventi semplici che la Regione ha colpevolmente ignorato".g.n.

