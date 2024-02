Territorio e sviluppo. Incontro con il Gal

Importante appuntamento per le attività commerciali di Fauglia. E’ il 22 febbraio dalle 15,30 alle 18 nella sala consiliare del Comune. Al centro la realtà del Gal Terre Etrusche che sarà presentato a tutti gli operatori in modo da rappresentare quali sono le prospettive del territorio e quali le opportunità che possono cogliere le imprese, Il confronto verterà anche sulla possibilità di individuare Gal Terre Etrusche quale agenzia di sviluppo del territorio in collaborazione sinergica con i distretti rurali. Il Gal Terre Etrusche, infatti, è entrato in piena operatività dopo essersi strutturato. E, oltre alla gestione dei fondi europei, la novità dovrebbe essere, appunto, l’attività di

agenzia di sviluppo a sostegno dei Comuni che vi hanno aderito come quello di Fauglia. L’obiettivo, infatti, è quello di rendere operative le politiche territoriali integrate.