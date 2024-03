Terricciola Sicura: "Pronti per le elezioni"

"Con grande entusiasmo vi presentiamo il nuovo logo della nostra lista civica in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno". E’ l’annuncio di Terricciola Sicura. "La nostra lista nasce nel lontano 2009 con la missione di rivoluzionare la nostra amata comunità, abbracciando il patrimonio storico-culturale che ci rende unici. Attraverso anni di impegno e dedizione, abbiamo affrontato sfide con coraggio e passione, sempre con il sostegno prezioso dei nostri cittadini. Oggi, con il nome Terricciola SiCura 2030, simboleggiamo non solo la nostra costante volontà di crescita e miglioramento, ma anche la volontà di creare un nuovo progetto civico che va ad unire esperienze di centrosinistra e centrodestra. Metteremo assieme le migliori idee, perché nei piccoli comuni non vi devono essere divisioni ideologiche, ma dobbiamo essere tutti uniti per il bene comune", scrivono Elena Baldini Orlandini e Tristano Baldanzi.