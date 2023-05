Terremoto post voto in casa Dem Rossi si dimette e sbatte la porta "Debacle dovuta alla mancata unità"

La disfatta politica alle urne del centrosinistra porta l’ultranovantenne segretario del Pd di Montecatini Renzo Rossi a rassegnare le dimissioni. "Ciò è la conseguenza morale dovuta alla debacle riportata dalla nostra lista e alla mancanza di unità, di cui mi assumo ogni responsabilità". Rossi analizza una sconfitta elettorale cocente. Una vera Caporetto per il Pd. "La mancanza di compattezza ci ha costretti, con affanno, anche nella ricerca di candidati che potessero contrastare la lista avversaria (il gruppo vincitore del sindaco Auriemma) che, al di là di ciò che si è dato ad intendere, è una lista promossa da personaggi di destra, nata sotto l’egida della Lega con la regia personale del senatore leghista Manfredi Potenti". Per Rossi, l’attuale maggioranza non ha nemmeno un grammo di ‘civismo’. "Dopo la vittoria, ecco venire alla scoperta rappresentanti del partito, inclusi Paolo Moschi e lo stesso Potenti. Indubbiamente i nostri avversari hanno avuto buon gioco proponendosi ai cittadini sui temi del cambiamento, non certo sul confronto e la valutazione dei programmi. Devo altresì riconoscere che la loro organizzazione è stata attenta e efficace".

E Rossi sviscera gli orizzonti che si prospettano per i Dem, dopo il suo addio alla segreteria. "Le mie dimissioni vogliono essere generalmente finalizzate a una rigenerazione del Pd locale, tenendo però conto che gli incarichi da me ricoperti da anni e riconfermati all’ultimo congresso del partito, sono la conseguenza dei pochi iscritti rimasti nei due Circoli. Incarichi che ho accettato in via provvisoria, ma nessuno ha voluto sostituirmi. Al partito rimarrò fedele come semplice iscritto e voglio ringraziare i nostri candidati, in primis Nadia Giannelli, per l’impegno nella conoscenza delle problematiche del territorio, mettendo l’anima in questa campagna elettorale, forse non comparendo troppo sui social come l’altra lista, ma creando un vero faccia a faccia con la comunità".

Infine, "al sindaco Francesco Auriemma e a tutto il consiglio comunale auguro buon lavoro, con l’auspicio che riescano a risollevare il nostro Comune dalla crisi che morde da anni".

I.P.