"Terremo viva la memoria di Piero Conservi a Santa Croce"

"La comunità di Santa Croce non si dimenticherà di Piero Conservi, un uomo che è sempre stato al centro della scena e che ha dato tanto alla città, non solo per il suo impegno e per le sue numerose attività, ma anche dal punto di vista emotivo e umano. Come Comune ci impegniamo a custodire l’enorme contributo che Piero ha dato a tutti noi, tenendone viva la memoria e l’eredità morale di impegno per la città". Sono le parole che la sindaca di Santa Croce, Giulia Deidda, ha pronunciato a poche ore dal funerale di Piero Conservi (nella foto). "Sono tanti i momenti che ho passato insieme a Piero – prosegue Deidda – ma al di là del ricordo personale, è giusto ricordarlo dal punto di vista istituzionale. Conservi è un uomo che ha vissuto una vita piena e ha dato tutto il suo amore alla nostra città e alla nostra comunità. Non ho dubbi che Piero resterà dentro ognuno di noi e sarà ricordato come un protagonista di tanta parte della storia di Santa Croce".

Anche il Partito Democratico di Santa Croce ricorda Conservi "per dieci anni assessore nel nostro Comune, cinque con il sindaco Ciaponi e altrettanti con la sindaca Deidda, ha ricoperto questi incarichi con entusiasmo e capacità, caratteristiche che gli erano proprie". "In questi giorni in molti hanno ricordato la sua precedente appartenenza alla Democrazia Cristiana – ancora il Pd – Vogliamo ricordarlo anche noi. Il Partito Democratico è nato dalla fusione della Margherita, erede della Dc, e dai Ds, eredi del Pci. Piero è stato un rappresentante di quella volontà e ha saputo farsi interprete di questa evoluzione politica. Ci mancherà la sua presenza alle riunioni, ci mancherà come persona e ci mancherà come interprete dei bisogni di questa comunità".