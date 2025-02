Terrazzo franato: "Attendiamo le verifiche"

Le quattro famiglie evacuate a causa della frana di un terrazzo su un giardino sottostante, dovranno attendere ancora giorni prima di poter rientrare a casa. Lo dice il sindaco Simone Giglioli: "Dobbiamo ancora leggere il verbale dei vigili del fuoco, ma è chiaro che fintanto che non avremo prova della sicurezza dell’area e della stabilità del terreno, l’accesso agli immobili resta interdetto. Così come via De’ Magiadori deve restare chiusa sia al traffico che ai pedoni". I massi di ricaduta del cedimento hanno invaso la carreggiata della strada che immette in piazza Bonaparte, danneggiando anche tre auto in sosta. "Importanti saranno gli accertamenti e la messa in sicurezza del muro di contenimento a bordo strada che è appesantito dai materiali caduti dal terrazzo crollato – aggiunge il sindaco . Un quadro più chiaro lo avremo martedì".